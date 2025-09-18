آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی همزمان با سراسر کشور در قزوین
در این آزمون ۲ هزار و ۴۸۰ نفر برای جذب در هشت دستگاه اجرایی با هم رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در آزمون استخدامی متمرکز امروز که برای ۲۴۸۰ شرکتکننده در استان قزوین برگزار میشود، ۵۵ نفر در ۸ دستگاه اجرایی جذب خواهند شد. این آزمون که در حوزههای مختلفی از جمله پیام نور در حال برگزاری است، شاهد حضور شرکتکنندگانی از استانهای دیگر نیز هستیم که میتوانند در صورت پذیرش، در استان خود مشغول به کار شوند.
علی رحمانی،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به نظم و زمانبندی مناسب آزمون، از تلاش برای جذب نیروهای شایسته برای دولت خبر داد.
نتایج آزمون پس از اعلام، وارد مراحل گزینش و مصاحبههای تخصصی توسط سازمان امور استخدامی و دستگاههای مربوطه خواهد شد.
جذب نیرو در علوم پزشکی
رحمانی همچنین از جذب حدود ۷۶۰ نفر دیگر در حوزه علوم پزشکی خبر داد و این آمار را جدا از ظرفیت ۵۵ نفری دستگاههای اجرایی در استان قزوین دانست.
وی با اشاره به تعداد کم شرکتکنندگان در برخی رشتههای علوم پزشکی نسبت به دورههای قبل، ابراز امیدواری کرد که بتوانند نیروهای زبده مورد نیاز در این بخش را نیز جذب کنند.