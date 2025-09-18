معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت در مراسم قدردانی از واحدهای نمونه تولیدی صنعتی استان مرکزی: رونق تولید، راهکار رهایی از مشکلات است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین تجلیل از واحدهای صنعتی و معدنی منتخب استان مرکزی با حضور استاندار مرکزی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار، رئیس مجمع نمایندگان استان، نماینده مردم شریف اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از صنعتگران، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان در سالن همایشهای پروین اعتصامی برگزار شد.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان این که راهکار رهایی از مشکلات، تولید ثروت است، گفت: با تکیه بر پول نفت برای اداره امور کشور و هزینهها، از تولید ثروت دور بودیم و باید به سمت تولید ثروت که همان رونق تولید است، برویم.
حامد جبل عاملی با اشاره به اینکه برای حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور باید از صنایع و تولید داخلی حمایت جدی شود، افزود: تورم زمانی روی میدهد که خرج از دخل بیشتر باشد، شاید زمانی درآمد مالیاتی و فروش نفت هزینهها را در کشور جبران میکرد، اما امروز هزینهها سرعتش بیشتر از درآمدهای کشور است.
او با تاکید بر مطالبه گری بخش خصوصی در حوزه تولید ثروت، گفت: اصلیترین دغدغه وزارت صمت، صادرات است که افزایش آن در گروی افزایش حجم صادرات و بهبود کیفیت کالاهاست.
عاملی افزود: برای تحقق توسعه پایدار، باید حداقل رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سال آینده بالای هشت درصد برسد، این هدف، نیازمند برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین نهادهای مرتبط است تا با ایجاد بسترهای مناسب، سرمایهگذاری و حمایت از تولید، به تحقق این رشد دست یابیم.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت از تلاشها برای سقف بهینهسازی ارزی در وزارت صمت خبر داد و گفت: مشکل ارزی واحدهای صعتی و تولیدی به زودی حل و صنعتگران میتوانند ثبت سفارش خود را انجام دهند.
محمد بیات رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی هم با بیان اینکه بخش صنعت باید در راس همه امور باشد، گفت: انتظار است وزیر سمت نگاه ویژه به استان مرکزی داشته باشد و سفری به این خطه داشته باشد تا از نزدیک با درد و دل صنعتگران آشنا شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی مشکلات منطقهای و استانی است و با نسخههای پایتخت حل نمیشود، گفت: باید از تبدیل شدن حوزه صنایع کوچک، به عرصه دلالی جلوگیری کرد.
نادر ابراهیمی نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان هم با بیان اینکه استان مرکزی پایتخت صنعت کشور است، گفت: در تلاش برای جذب بسته حمایتی دولت از صنایع برای واحدخای صنعتی و تولیدی استان هستیم.
او نقدینگی را از جمله مشکلات جدی واحدهای صنعتی و تولیدی دانست که باید با حمایتهای جدی حل شود.
استاندار مرکزی هم با بیان اینکه خوشبختانه بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی استان در اختیار بخش خصوصی است، گفت: ارزش افزوده تولیدات استان مرکزی بیش از دو برابر سایر تولیدات در کشور است و همین امر زمینه صادرات بیش از یک و نیم میلیارد دلاری در سال گذشته را ایجاد کرد که امسال نیز افزایش مییابد.
مهدی زندیهوکیلی از تلاش صنعتگران استان بدون تعطیلی در ایام جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: همچنین صنعتگران استان در کنار سایر بخشها، تحریمهای ظالمانه را به خوبی مدیریت کردند و با ادامه تولید صنعتی، زمینه ساز حیات اقتصادی شدند که جای قدردانی دارد.
استاندار مرکزی با اشاره به اجرای سه شنبههای همت اقتصادی در استان گفت: روزهای سهشنبه در این استان به عنوان همت اقتصادی نامگذاری شده و در سال جاری مشکلات بیش از ۱۰۰ صنعت استان از نزدیک بررسی و تصمیمات لازم برای آنها اتخاذ شده است و تیم مدیریتی استان برای حل مشکلات در بخشهای مختلف همه توان خود را به کار میگیرد.
زندیه وکیلی ایجاد فرصتهای متعدد در ساخت نیروگاههای کوچک و بزرگ خورشیدی را تلاش برای رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از قطعی برق صنایع دانست و آن را پاسخی قاطع به یاوه گوییهای دشمنان فرصت طلبان دانست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هم با بیان اینکه استان مرکزی ویترینی از واحدهای صنعتی و تولیدی نمونه است، گفت: این مراسم فرصتی برای تقدیر از ۴۷ واحد نمونه صنعتی و معدنی و نخبگان صنعت استان است که در تلاش برای سربلندی و اقتدار کشور هستند.
او تعداد واحدهای تولیدی اعم از صنعت، کشاورزی و معدن را بیش از چهار هزار واحد دانست.
در این مراسم از واحدهای نمونه تولیدی استان قدردانی شد.