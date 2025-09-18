به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در مراسم گرامیداشت یادبود جان‌باختگان معدن طبس ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار و تجلیل از مقام کارگران معدن، گفت: پس از وقوع این حادثه تلخ از همان ابتدا، موضوعات با جدیت پیگیری شد و خوشبختانه با دستور مستقیم رئیس جمهور، اقدامات فوری برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفت و برخی از تعهدات از جمله تخصیص واحد‌های مسکونی نیز محقق شد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم استمرار رسیدگی‌ها افزود: بحث حمایت از خانواده‌های جان‌باختگان و رسیدگی به مشکلات آنان همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت تا هیچ دغدغه‌ای در این حوزه باقی نماند.

به گفته وی علاوه بر این، مسئله ایمنی معادن موضوعی بسیار مهم است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان طبس نیز با قدردانی از همدلی‌ها و حضور گسترده مردم و مسئولان پس از وقوع حادثه گفت: لازم است از همه مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی که در این ایام همراهی کردند تقدیر کنم.

حجت الاسلام تکمیلی با بیان اینکه از دل این حادثه تلخ باید فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه شهرستان ایجاد شود، چند مطالبه مهم را مطرح کرد، گفت: تقاضای ما این است که معادن با حمایت دولت و وزارت صمت با قدرت به کار خود ادامه دهند و از تعدیل نیرو جلوگیری شود.

وی خواستار تسریع در راه‌اندازی نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز شد و افزود: این نیروگاه می‌تواند بخش مهمی از مشکلات انرژی کشور را برطرف کند. لازم است با جدیت پیگیری شود تا به سرانجام برسد.

امام جمعه طبس تاکید کرد: امید است با پیگیری مسئولان و همراهی مردم، این حادثه تلخ به فرصتی برای شکوفایی و توسعه شهرستان طبس و رفاه کارگران و خانواده‌های آنان تبدیل شود.