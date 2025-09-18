به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ شریفی رحیمی با اعلام اینکه گروهی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ شهرستان با هماهنگی قضائی تعدادی از سوپرمارکت‌های سطح شهر را بطور دقیق مورد بررسی قرار دادند، گفت: در بررسی از این واحد‌های صنفی ۵ هزار قلم لوازم بهداشتی و آرایشی، ۹۴۰ نخ انواع سیگار و ۲۵۵ قلم انواع مواد خوراکی خارجی قاچاق کشف شد.

وی از پلمپ این ۳ واحد صنفی متخلف خبر داد و افزود: متهمان ۳۱، ۳۳ و ۳۵ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.