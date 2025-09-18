پخش زنده
سه هزار مدرسه آذربایحانغربی در طرح شهید عجمیان نوسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با اشاره به اجرای طرح "شهید عجمیان" در مدارس استان گفت: این طرح از دو ماه گذشته آغاز شده و هدف اصلی آن ارتقای کیفیت فضای آموزشی برای دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی جدید است.
علی اکبر صمیمی افزود: در اجرای این طرح، گروههای جهادی بسیج با مشارکت دانشآموزان و اولیای آنان به رنگآمیزی و آمادهسازی فضاهای آموزشی میپردازند و در هر مدرسه نیز بین پنج تا ۲۰ نفر مسئولیت رنگآمیزی کلاسها و بخشهای مختلف مدرسه را برعهده دارند.
صمیمی، با بیان اینکه این اقدام یک کار فرهنگی و تربیتی نیز محسوب میشود، تصریح کرد: مشارکت مستقیم دانشآموزان و خانوادهها در بهسازی مدارس، علاوه بر ایجاد حس تعلق به محیط آموزشی، الگویی از کار گروهی و همدلی اجتماعی را به نمایش میگذارد.