دانشگاه کار قزوین با نیروگاه خورشیدی، رشته‌های جدید و حذف آزمون، سال تحصیلی را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کار شهرستان البرز در خبر 20 شبکه قزوین گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاه کار قزوین با افتتاح نیروگاه ۱۰۰۰ کیلوواتی انرژی خورشیدی و ارائه رشته‌های تحصیلی جدید، پذیرای حدود ۳۰۰۰ دانشجو و اساتید خود خواهد بود. این دانشگاه همچنین با حذف آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی و رایگان کردن مقطع کاردانی برای تمامی علاقه‌مندان، گام بزرگی در جهت تسهیل دسترسی به آموزش عالی برداشته است.

زندی افزود: از مهم‌ترین نوآوری‌های این دانشگاه برای سال تحصیلی پیش رو، ساخت نیروگاه انرژی خورشیدی ۱۰۰۰ کیلوواتی برای تأمین برق پایدار دانشگاه است. علاوه بر این، تفاهمنامه با شرکت‌ها و صنایع مختلف برای بازدیدهای علمی، تورهای صنعتی، تأمین نیرو و آموزش نیروهای متخصص، از دیگر اقدامات دانشگاه در راستای ارتباط مؤثر با بازار کار است.

وی ادامه داد: مرکز رشد دانشگاه نیز با هدف حمایت از کارآفرینی دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اساتید، در آبان ماه راه‌اندازی خواهد شد. در زمینه رفاه دانشجویان نیز تخفیفات ویژه‌ای برای کارگران در نظر گرفته شده است.

به گفته معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کار شهرستان البرز؛ دانشگاه کار قزوین در حال حاضر دارای ۷۲ رشته در مقاطع مختلف از کاردانی تا کارشناسی ارشد است. در سال تحصیلی گذشته، رشته‌های کارشناسی ارشد روانشناسی (گرایش سلامت و عمومی) و مدیریت منابع انسانی (گرایش بهره‌وری) به مجموع رشته‌های این دانشگاه اضافه شده‌اند که پاسخگوی نیازهای روز بازار کار و جامعه هستند. ورود به مقاطع کاردانی و کارشناسی این دانشگاه بدون آزمون صورت می‌گیرد و ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.