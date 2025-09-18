سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به توافق میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: نتایج دیدار عراقچی و گروسی دلگرم‌کننده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: نتایج دیدار میان سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران و رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دلگرم‌کننده است و وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را بهبود می‌بخشد.

زاخارووا افزود: برای ما گام‌های برداشته شده توسط تهران در اجرای توافق شکل گرفته با آژانس، مشهود است و تصویب آن توسط شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان گواهی بر رویکرد مسئولانه تهران می‌دانیم.

پیشتر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه مصر و مدیرکل آژانس انرژی اتمی به مناسبت نهایی‌شدن تفاهم راجع به نحوه تعامل ایران-آژانس گفت: ایران و آژانس وارد سلسله مذاکرات فشرده‌ای با هدف ایجاد یک سازوکار جدید برای اجرای تعهدات پادمانی ایران و تضمین تداوم همکاری شدند.