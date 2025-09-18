به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۹ فردا در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف تیم گل گهر سیرجان خواهد رفت.

پیام حیدری با کمک محمد عطایی، وحید سیفی و محمدعلی صلاحی این دیدار را قضاوت میکنند.

مرتضی منصوریان و میثم حیدری نیز کمک داوران ویدئویی این دیدار خواهند بود.