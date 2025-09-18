پخش زنده
رئیس کارگروه مطالبات صنف تجهیزات پزشکی کشور خواستار تدوین نظام نامه پرداخت مطالبات ۲۰ هزار میلیارد تومانی این صنف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احد شهبندی گفت: مطالبات این حوزه تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ همت و تا پایان خرداد ۱۴۰۴ به ۲۰ همت رسیده و این در حالی است که در سال جاری هنوز ریالی پرداخت نشده است.
شه بندی افزود: ادامه این وضعیت، به دلیل تغییر نرخ ارز و جایگزینی کالاهای جدید با ارز بالاتر، بدهیها را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.
وی افزود رفع این مشکل از عهده یک دستگاه خارج است، بلکه باید بهعنوان یک مسئله ملی مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور، همکاری سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، کمیسیونهای اقتصادی و بهداشت مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، سازمان هدفمندی یارانهها، بیمهها و سایر نهادهای مرتبط ضروری است.
شهبندی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در نمایشگاه ایران مد، با حضور تمامی ذینفعان از جمله تأمینکنندگان، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط، نشست ملی تخصصی برای تدوین نظامنامه پرداخت تجهیزات پزشکی برگزار شود.
وی افزود: کارگروه تخصصی مطالبات صنف پیشنویس ۸ بندی خود را در چهارچوب قوانین کشور تدوین و به مجلس و دیوان محاسبات ارسال کرده و این نهادها نیز نقطهنظرهای خود را ارائه دادهاند.
رئیس کارگروه مطالبات صنف تجهیزات پزشکی کشور اضافه کرد: این فرصتی ارزشمند برای آغاز گفتگوی ملی است. امیدواریم همه دستگاهها پای کار بیایند تا صنف تجهیزات پزشکی از بحران بدهی معوق خارج شود و در نهایت بیماران و مردم کشور از نتایج آن منتفع شوند.