مقایسه ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و نوآوری استان قزوین با اصفهان، نشان از ریشه‌های مشترک تاریخی و هم‌افزایی چشمگیر در این دو استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شیخ بهایی، شخصیت برجسته علمی و فرهنگی که سی سال از عمر خود را در قزوین سپری کرد و سپس به اصفهان رفت، تأثیر بسزایی در شکوفایی علم، هنر و معماری در هر دو منطقه داشت. امروزه، پارک علم و فناوری قزوین با هدف تقویت ارتباط میان جامعه دانشگاهی و صنایع، پرچم علم را برافراشته و بر حمایت از ایده‌های خلاقانه و فناورانه تمرکز دارد تا بالندگی استان را رقم زند.

در پارک علم و فناوری قزوین، شرکت‌های متعددی در زمینه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند و بستر مناسبی برای برونسپاری و همفکری متخصصان فراهم آمده است. این در حالی است که اصفهان با تاریخی درخشان و داشتن شهرک علمی و تحقیقاتی پیشرفته، نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌کند. این شهرک با ۳۰۰ شرکت و ۹ هزار نیروی جوان و علاقه‌مند، یکی از مراکز اصلی زیست‌بوم فناوری کشور محسوب می‌شود و پیوندی عمیق میان دانش، صنعت و بازار ایجاد کرده است.

فعالیت‌های فناورانه در این دو استان، از ایجاد ساختگاه‌های خورشیدی و ذخیره‌سازهای انرژی برای رفع ناترازی برق گرفته تا تولید کودهای گیاهی با جذب بالا و تجهیزات تصفیه آب، نشان از تلاش برای ساختن آینده‌ای روشن دارد. نوآوری و خلاقیت، موتور محرک توسعه از قزوین تا اصفهان است و با تلاش متخصصان، پایه‌های فردایی درخشان برای ایران بنا نهاده می‌شود.