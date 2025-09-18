پخش زنده
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با بیان اینکه این تفاهمنامه با عنایت به سیاستهای کلی نظام و فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای اجرای فرامین انقلاب مبنی بر لزوم توانمندسازی محرومان و کمک به معیشت روستاییان است، گفت: همافزایی و بهکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود در اینخصوص از جمله مفاد مهم این تفاهمنامه است.
رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی نیز با اشاره به تجربههای موفق این ستاد در سایر استانها، افزود: امیدوارم اجرای این تفاهمنامه بتواند الگویی پایدار برای توسعه متوازن مناطق روستایی آذربایجانغربی فراهم کند.
در این دیدار تفاهمنامه همکاری مشترک فیمابین رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی کشور با استاندار آذربایجانغربی امضا شد.
همکاری و مشارکت در زمینه پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و کمبرخوردار آذربایجانغربی از طریق برنامهریزی و اجرای اقدامات مشترک در حوزههای اشتغالزایی و حمایت از ایجاد توسعه کسب و کارها و افزایش درآمد، بسترسازی و برنامهریزی جهت ارتقای مسائل تمامی حوزههای اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، عمرانی و مسکن از مفاد این تفاهمنامه است.