مجتمع معروف به سیمان سبزوار از ساعتی قبل دچار آتش‌سوزی به‌ویژه در بخش نما شد و در حال حاضر عوامل آتش‌نشانی در حال خاموش‌کردن آتش هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،قربانی فرماندار سبزوار گفت:

وی افزود : وسعت آتش‌سوزی به حدی است که تیم های آتش‌نشانی از شهر نیشابور به سبزوار اعزام شدند

قربانی تعداد مصدومان حادثه آتش سوزی ساختمان سیمان را تا این لحظه ۴۷ نفراعلام کرد و افزود : حال ۳ نفر از مصدومین وخیم است و در بخش آی سی یو تحت مراقبت هستند و در صورت نیاز به مراکز درمانی مشهد اعزام خواهند شد.