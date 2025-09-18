سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: تعداد زیادی از کشور‌های عضو آژانس که روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانیان قطعنامه، در تماس با ایران اظهار داشته‌اند که به شدت از سوی آمریکا تحت فشار و تهدید هستند تا به قطعنامه ارائه شده رای مثبت ندهند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین؛ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: آنها اعلام کرده‌اند که دادن رای ممتنع به این قطعنامه موضع واقعی آنها نیست و لذا از ایران اکیدا درخواست کرده‌اند تا در مشورت با دیگر همبانیان قطعنامه، اقدام روی قطعنامه را به کنفرانس سال آینده موکول کنند.

رضا نجفی افزود: جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانیان قطعنامه نمی‌خواهند کشور‌های عضو کنفرانس را در معرض یک تصمیم غیرواقعی قرار دهند.