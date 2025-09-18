خانواده سردار شهید حاجی‌زاده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کتاب منتشر شده با عنوان امیر مقاومت و آذرخش گمنام مورد تأیید ما نیست و مطالبی خلاف واقعیت، تحریف شده و به دور از زندگی، شخصیت و سیره شهید عزیزمان درج شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این اطلاعیه که به امضای خانواده شهیدان حاجی زاده و سردار محمود باقری رسیده، از اصحاب رسانه درخواست شده است در انتقال زندگی نامه شهدا نهایت دقت، صحت و صداقت را رعایت نمایند تا خاطره و مسیر روشن این عزیزان دچار تحریف و کژنمایی نشود.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

اخیرا کتبی با عناوین امیر مقاومت و آذرخش گمنام با قلم آقای ناصر کاوه منتشر شده که در آن مطالبی خلاف واقعیت، تحریف شده و به دور از حقیقت زندگی، شخصیت و سیره شهید عزیزمان درج شده است.

اعضای خانواده، دوستان و همرزمان شهید صراحتا اعلام می‌نمایندهیچ گونه همکاری، همراهی و تاثیری نسبت به این اثر نداشته و ندارند و محتوای کتاب یاد شده مورد تائید ما نیست.

ما ضمن تکریم و احترام به تمام تلاش‌هایی که در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صورت می‌گیرد، ما انتظار داریم اصحاب رسانهدر انتقال زندگی نامه شهدا نهایت دقت، صحت و صداقت را رعایت نمایند تا خاطره و مسیر روشن این عزیزان دچار تحریف و کژنمایی نشود.

همچنین تاکید می‌کنیم چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد تولید هر نوع اثر مکتوب، رسانه‌ای، مستند، فیلم یا محصول فرهنگی درباره شهید بزرگوارمان داشته باشند، خانواده شهید با تمام توان و به صورت همه جانبه، آماده همکاری و یاری رسانی در جهت انتشار مطالب صحیح، مستند و ماطبق با حقیقت و سیره شهید است.

در پایان تاکید می‌کنیم تنها منابعی که توسط خانواده و همرزمان شهید معرفی و منتشر گردد، معتبر و قابل استناد خواهد بود.