لرستان این روز‌ها در موج پایانی سفر‌های تابستانی با حضور گردشگرانی از نقاط مختلف، چهره گردشگری به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، این روز‌ها مناطق گردشگری لرستان حال و هوای دیگری دارد و گردشگران از نقاط مختلف برای استفاده از آخرین لحظات تعطیلات تابستانی راهی این استان شدند.

مسافرانی که طبیعت سرسبز و نشاط آور لرستان، خاطراتی خوش و ماندگار را برای آنها رقم زده است.

قلعه هزار ساله فلک الافلاک، طبیعت بکر و سحرانگیز و آبشار‌های زیبای لرستان برای خیلی از مسافران مقصدی شده تا طعم روز‌های آخر تابستان را برای آنها شیرین‌تر کند.

بر اساس آمار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، تنها در بازه زمانی بیستم تا بیست و هفتم شهریورماه بیش از نیم میلیون گردشگر از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی لرستان دیدن کردند.