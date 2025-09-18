تعداد مصدومان آتش سوزی در سبزوار به ۵۱ نفر رسید و چند نفر نیز در پشت بام این ساختمان در محاصره آتش هستند.

افزایش تعداد مصدومان آتش سوزی در سبزوار به ۵۱ نفر

افزایش تعداد مصدومان آتش سوزی در سبزوار به ۵۱ نفر

دکتر چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز گفت: شمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی ساختمان موسوم به شرکت سیمان این شهر به ۵۱ نفر رسید. وی افزود: تمامی ۵۱ مصدومی که در این ساختمان سکونت داشتند، در مراکز امدادی تحت درمان و مداوا قرار گرفته‌اند؛ و حال ۵ نفر نیز وخیم است و کار اعزام آنها که دچار سوختگی بالای ۵۰ درصد هستند به مرز ارستان در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،

مدیر عامل اتش نشانی سبزوار گفت: در حادثه اتش سوزی در یک مجتمع تجاری - مسکونی در سبزوار به نام «ساختمان سیمان» واقع در خیابان مطهری این شهرستان ،بلافاصله بعد از اتش سوزی و بخاطر نمای کامپوزیت ساختمان آتش به سمت طبقات بالا شعله ور شد و تیم‌های آتش نشانی و دستگاه‌های خدمات رسان در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

معصومی صدر افزود: حدود ۴۰ اتش نشان در این حادثه فراخوان شدند و بخاطر ارتفاع این ساختمان ۷ طبقه کار اطفا به سختی انجام شد و علت حادثه در دست بررسی است.

فرماندار ویژه سبزوار و مدیر ستاد بحران سبزوار نیز گفت: بعد از وقوع حادثه تمامی دستگاه‌های امدادرسان ستاد بحران در محل حضور پیدا کردند و در ابتدا کار نجات شهروندان گرفتار در ساختمان از طریق پشت بام ساختان تجاری انجام شد و مهار اتش سوری نیز انجام شد.