افزایش تعداد مصدومان آتش سوزی در سبزوار به ۵۱ نفر
تعداد مصدومان آتش سوزی در سبزوار به ۵۱ نفر رسید و چند نفر نیز در پشت بام این ساختمان در محاصره آتش هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، دکتر چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز گفت: شمار مصدومان حادثه آتشسوزی ساختمان موسوم به شرکت سیمان این شهر به ۵۱ نفر رسید.
وی افزود: تمامی ۵۱ مصدومی که در این ساختمان سکونت داشتند، در مراکز امدادی تحت درمان و مداوا قرار گرفتهاند؛ و حال ۵ نفر نیز وخیم است و کار اعزام آنها که دچار سوختگی بالای ۵۰ درصد هستند به مرز ارستان در حال انجام است.
مدیر عامل اتش نشانی سبزوار گفت: در حادثه اتش سوزی در یک مجتمع تجاری - مسکونی در سبزوار به نام «ساختمان سیمان» واقع در خیابان مطهری این شهرستان ،بلافاصله بعد از اتش سوزی و بخاطر نمای کامپوزیت ساختمان آتش به سمت طبقات بالا شعله ور شد و تیمهای آتش نشانی و دستگاههای خدمات رسان در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.
معصومی صدر افزود: حدود ۴۰ اتش نشان در این حادثه فراخوان شدند و بخاطر ارتفاع این ساختمان ۷ طبقه کار اطفا به سختی انجام شد و علت حادثه در دست بررسی است.
فرماندار ویژه سبزوار و مدیر ستاد بحران سبزوار نیز گفت: بعد از وقوع حادثه تمامی دستگاههای امدادرسان ستاد بحران در محل حضور پیدا کردند و در ابتدا کار نجات شهروندان گرفتار در ساختمان از طریق پشت بام ساختان تجاری انجام شد و مهار اتش سوری نیز انجام شد.