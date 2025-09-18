معرفی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
جمعه ۲۸ شهریور
پالایش گاز ایلام – گل گهر سیرجان
سرور ساعدی – صبا عیوضی – ساجده مهدیان – سحر آراسته نژاد
سپاهان اصفهان – آوا تهران
شبنم روان بد – صفیه خلیلی – فائزه موسوی – سکینه رجبی
ناظر: الهه کاظمی
ملوان بندرانزلی – سنگین ماشین ایستا البرز
راحله پشابادی – حدیثه مهدوی – ثمین عموهادی – غزاله عاطفی
ناظر: فاطمه نوذری
پرسپولیس تهران – فراایساتیس کران فارس
وجیهه رافتی – سمانه یوسف آبادی – سحر ورمرزیاری – الهه سینکایی
ناظر: منصوره مشرفی پور
خاتون بم – نماینده کردستان (یاسام)
درنا قهرمانی – نیلوفر محمدخانی – الهام آذرگشسب – سمانه استانستی
ناظر: سمانه محسنی