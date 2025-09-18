عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: تصویب قانون جامع معادن زغال‌سنگ در کمیسیون صنایع و معادن تصویب و به‌زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نصیری در مراسم گرامیداشت سالگرد حادثه معدن معدنجوی طبس، گفت: در مجلس شورای اسلامی نیز موضوعات مرتبط با معادن زغال‌سنگ به‌صورت ویژه دنبال شد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: تصویب قانون جامع معادن زغال‌سنگ در کمیسیون صنایع و معادن تصویب و به‌زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

نصیری افزود: بر اساس این قانون، ضریب سختی کار برای کارگران معادن زغال‌سنگ از ۱.۵ به ۲ افزایش می‌یابد و امکان بازنشستگی در ۱۵ سال فراهم می‌شود و این موضوع گامی مهم برای حمایت از جامعه کارگری است.

نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشق آباد با اشاره به مشکلات ساختاری بخش معدن تأکید کرد: یکی از دغدغه‌های جدی ما، بدهی بیش از سه همتی ذوب‌آهن اصفهان به معادن زغال‌سنگ است و اگر این بدهی‌ها تعیین تکلیف نشود، مشکلات جدی برای معادن و کارگران به وجود خواهد آمد.

نصیری گفت: همچنین اختلاف شدید قیمت زغال‌سنگ داخلی و وارداتی فشار زیادی به معادن وارد کرده است که از دولت و وزارت صمت انتظار داریم این موضوعات را به‌صورت جدی مدیریت کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین به موضوع نیروگاه زغال‌سنگ‌سوز طبس اشاره کرد و گفت: این پروژه ملی با پیگیری‌های متعدد و برگزاری جلسات فشرده در وزارت صمت و انرژی، به تفاهم‌نامه پنج‌جانبه منجر شد و اکنون در مسیر اجرا قرار دارد.

به گفته نصیری راه‌اندازی این نیروگاه می‌تواند بخشی از مشکلات ناترازی انرژی کشور را برطرف و نقش مهمی در توسعه استان ایفا کند.