پخش زنده
امروز: -
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: تصویب قانون جامع معادن زغالسنگ در کمیسیون صنایع و معادن تصویب و بهزودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نصیری در مراسم گرامیداشت سالگرد حادثه معدن معدنجوی طبس، گفت: در مجلس شورای اسلامی نیز موضوعات مرتبط با معادن زغالسنگ بهصورت ویژه دنبال شد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: تصویب قانون جامع معادن زغالسنگ در کمیسیون صنایع و معادن تصویب و بهزودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
نصیری افزود: بر اساس این قانون، ضریب سختی کار برای کارگران معادن زغالسنگ از ۱.۵ به ۲ افزایش مییابد و امکان بازنشستگی در ۱۵ سال فراهم میشود و این موضوع گامی مهم برای حمایت از جامعه کارگری است.
نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، بشرویه، سرایان و عشق آباد با اشاره به مشکلات ساختاری بخش معدن تأکید کرد: یکی از دغدغههای جدی ما، بدهی بیش از سه همتی ذوبآهن اصفهان به معادن زغالسنگ است و اگر این بدهیها تعیین تکلیف نشود، مشکلات جدی برای معادن و کارگران به وجود خواهد آمد.
نصیری گفت: همچنین اختلاف شدید قیمت زغالسنگ داخلی و وارداتی فشار زیادی به معادن وارد کرده است که از دولت و وزارت صمت انتظار داریم این موضوعات را بهصورت جدی مدیریت کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان همچنین به موضوع نیروگاه زغالسنگسوز طبس اشاره کرد و گفت: این پروژه ملی با پیگیریهای متعدد و برگزاری جلسات فشرده در وزارت صمت و انرژی، به تفاهمنامه پنججانبه منجر شد و اکنون در مسیر اجرا قرار دارد.
به گفته نصیری راهاندازی این نیروگاه میتواند بخشی از مشکلات ناترازی انرژی کشور را برطرف و نقش مهمی در توسعه استان ایفا کند.