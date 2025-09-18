به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، لرستان با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن پودر کربنات کلسیم به یکی از قطب‌های مهم این محصول در کشور تبدیل شده است.

مدیر کارخانه تولید کربنات کلسیم در الیگودرز گفت: این ماده معدنی با کاربرد‌های گسترده در صنایع مختلف از جمله داروسازی، مواد غذایی، رنگ، پلاستیک و پتروشیمی به کار می رود و علاوه بر تأمین نیاز داخلی به کشور‌های چین، هند، افغانستان، عراق، ترکیه و ارمنستان نیز صادر می‌شود.

مشایخی افزود: روزانه حدود ۱۵۰ تن کربنات کلسیم با درجه خلوص ۹۹ درصد در این کارخانه تولید می‌شود.

وی گفت: این ظرفیت نه تنها به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند، بلکه جایگاه لرستان را در بازار‌های بین‌المللی تقویت کرده است.