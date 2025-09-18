آفت کرم گَلوگاه، بلای جان باغات انار در تفت شده، مشکلی که میزان برداشت این محصول را با کاهش رو‌به‌رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آفت کرم گَلوگاه، بلای جان باغات انار در تفت شده، مشکلی که میزان برداشت این محصول را با کاهش رو‌به‌رو کرده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به ضرورت مقابله جدی با آفت کرم گلوگاه در باغ‌های انار گفت: کشاورزان راه‌های مختلف مبارزه با این آفت را می‌دانند، اما برای اثربخشی باید از روش‌های تلفیقی و همگانی استفاده شود.

جوادپور اظهار کرد: روش‌هایی همچون مبارزه بیولوژیک و رهاسازی زنبور خاص، پوشاندن تاج انار و جمع‌آوری و سوزاندن میوه‌های آلوده از جمله اقدامات مؤثر برای کنترل این آفت است. وی تأکید کرد: اگر مبارزه به صورت موردی انجام شود، پروانه آفت از باغ‌های آلوده به باغ‌های سالم منتقل شده و موجب گسترش آلودگی خواهد شد.

وی مشکل اصلی باغداران را افزایش سن کشاورزان، گرانی دستمزد کارگر و هزینه‌بر بودن عملیات مبارزه و پایین بودن قیمت انار عنوان کرد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: در یک ماه آینده با همکاری کارشناسان و اجرای روش‌های بیولوژیک، تلاش می‌شود خسارت ناشی از آفات به‌ویژه کرم گلوگاه و مگس میوه مدیترانه‌ای کاهش یافته و محصول انار تا زمان برداشت در آبان‌ماه حفظ شود.