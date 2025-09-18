به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه از این زندانیان ۱۳ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند، افزود: از این هزار و ۲۶۴ نفر ۹۱ نفر با تخفیف مجازات و عفو آزاد شده‌اند.

بهروز محمدی مهر تأکید کرد: از میان زندانیان آزاد شده ۳ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

او تصریح کرد: در عفو معیاری اخیر برای آن دسته از محکومان که دارای شاکی خصوصی هستند، فرصتی لحاظ و تمهید شده تا بتوانند با کسب رضایت شاکیان خصوصی خود، مشمول عفو شوند.

رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: در همین زمینه، این درخواست را از شاکیان خصوصی داریم که اگر چه مُحق و ذی‌حق هستند، اما بزرگواری به خرج دهند و در صورت امکان، بخشش کنند تا زمینه آزادی و رفع محکومیت این دسته از محکومان نیز فراهم شود.

به گفته محمدی مهر در این بخشنامه عفو رهبری، امکان گرفتن رضایت شاکیان بین یک تا ۶ ماه برای زندانیان فراهم شده است.