خدمات اتوبوس‌های درون شهری قزوین برای تسهیل در رفت وآمد دانش آموزان، ۳۱ شهریور، اول، دوم و پنجم مهرماه در شهر قزوین رایگان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: جهت رفاه حال شهروندان و خدمت به مردم هم زمان با بازگشایی مدارس در سطح شهر قزوین سازمان اتوبوسرانی چهار روز جابجایی شهروندان درون شهر قزوین را رایگان انجام خواهد.

محمد تقوی گفت: خدمات اتوبوس‌های درون شهری در قزوین و برای نواحی منفصل شهرک دانش و ناصرآباد، امیدیه، باغ نشاط، مشعدار روزهای ۳۱ شهریور، اول، دوم و پنجم مهرماه رایگان خواهد بود.

وی همچنین افزود: برای مجهز شدن ناوگان اتوبوسرانی اقدامات خوبی انجام شده از جمله پروژه هوشمند سازی کرایه اتوبوس های درون شهری برای اولین بار در کشور در قزوین به زودی اجرا می شود و شهروندان می توانند کرایه اتوبوس را با کارت های بانکی به همراه حذف نقدی و اطلاع از تعیین موقعیت اتوبوس پرداخت نمایند.