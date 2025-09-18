به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پرونده بیست و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ دسته یک تکواندو نوجوانان باشگاه‌های کشور، گرامیداشت «شهید نوجوان امیرعلی امینی» امروز ۲۷ شهریور با برگزاری مسابقات اوزان زوج با قهرمانی تیم فرمانیه در خانه تکواندو بسته شد.

فرمانیه با ۴۸۴ امتیاز بالاتر از سایر تیم‌ها روی سکوی نخست ایستاد و قهرمان شد. صنایع شیر بصیر با ۴۰۸ امتیاز نایب قهرمان شد و ایران جوان اصفهان هم با ۴۰۵ امتیاز عنوان سوم را کسب کرد. آکادمی تکواندو کرمی مرودشت هم جام اخلاق را به خود اختصاص داد.

در پایان این دوره از مسابقات محمد ماهان هاشمی و محسن سلطانی راد هر دو از فرمانیه به عنوان فنی‌ترین تکواندو و بهترین مربی انتخاب و معرفی شدند. علی خدیور از آکادمی پادرا به عنوان بهترین سرپرست، جعفر کرامتی از گیلان و عباس احمدی از ایلام هم به عنوان بهترین داور انتخاب شدند.

اما در روز دوم و در وزن ۴۸- کیلوگرم امیر ارسلان احمدی از آکادمی تکواندو کرمی مرودشت در مبارزه پایانی محمد طا‌ها ازلگینی از زنجان و دارنده مدال طلای دوره قبل را شکست داد و روی سکوی قهرمانی ایستاد. ازلگینی نقره گرفت و مدال برنز هم به میثم عرب از فرمانیه و حسین قلی پور از توسن تعلق گرفت.

طلای وزن ۵۵- کیلوگرم را مهدی غیاثوند از توسن به خود اختصاص داد. امیر عباس قنبرزاده از آکادمی میثم برای دومین هفته متوالی به نشان نقره دست یافت و محمود رضانژاد و امیر عباس طاهری هم از ایران جوان برنز گرفتند.

امیر علی رجبی از ایران جوان اصفهان و کیارش نبی زاده از فرمانیه که هفته گذشته مدال برنز وزن ۶۳- کیلوگرم را کسب کرده بودند، این هفته به دیدار نهایی راه پیدا کردند که رجبی طلا گرفت و نبی زاده نقره، مدال برنز هم به یاسین صفایی از آزمایشگاه آراد البرز و محمد پویان عابدی از ترنج شهریار هم به مدال برنز مشترک دست یافتند.

علی رضایی آدریانی از صنایع شیر بصیر که هفته پیش برنز وزن ۷۳- کیلوگرم را کسب کرده بود، این هفته صاحب مدال طلا شد. محمد حسین غیاثوند از آکادمی میثم به نشان نقره دست یافت. شایان شاکر و علی طهماسبی هم از ترنج شهریار به نشان برنز دست یافتند.

پایار آمیغی از پرسیس البرز در مبارزه نهایی وزن ۷۸+ کیلوگرم علی فرج زاده از توسن را شکست داد و برای دومین هفته متوالی طلا گرفت. فرج زاده به نشان نقره دست یافت و پوریا علی مرادی و آرین امیر یوسفی هر دو از صنایع شیر بصیر مدال برنز را به خود اختصاص دادند.