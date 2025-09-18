به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،تیم توسعه سرمایه گذاری و انتخاب قم که در گروه شهید حاجی زاده رقابت‌های لیگ زورخانه‌ای نوجوانان کشور جام شهدای اقتدارحضور داشت با کسب بیشترین امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم‌های مس رفسنجان و هیئت گیلان در رده دوم و سوم قرار گرفتند.

در گروه شهید باقری هم تیم فولاد مبارکه سپاهان در رده نخست ایستاد، تیم پوریای ولی خمینی شهر دوم شد و تیم ورزش‌های پهلوانی گلستان رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

هفته نخست رقابت‌های لیگ زورخانه‌ای نوجوانان کشور با حضور ۸ تیم به میزبانی سالن باستانی شهر فرودگاهی قم برگزار شد.