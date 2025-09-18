پخش زنده
نماینده قم هفته نخست رقابتهای لیگ زورخانهای نوجوانان کشور جام شهدای اقتدار را با صدرنشینی به پایان رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،تیم توسعه سرمایه گذاری و انتخاب قم که در گروه شهید حاجی زاده رقابتهای لیگ زورخانهای نوجوانان کشور جام شهدای اقتدارحضور داشت با کسب بیشترین امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیمهای مس رفسنجان و هیئت گیلان در رده دوم و سوم قرار گرفتند.
در گروه شهید باقری هم تیم فولاد مبارکه سپاهان در رده نخست ایستاد، تیم پوریای ولی خمینی شهر دوم شد و تیم ورزشهای پهلوانی گلستان رتبه سوم را به خود اختصاص داد.