معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: تا پایان امسال ۳۰۰ طرح ورزشی در کشور به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مناف هاشمی در حاشیه افتتاح ورزشگاه چندمنظوره دهستان عشرستاق بخش یانسر بهشهر گفت: این پروژه با حمایت بنیاد مستضعفان و اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد تومان تکمیل شد؛ در حالی که برآورد فعلی برای اجرای آن ۲۷ میلیارد تومان بود.
وی با اشاره به وجود بیش از ۴ هزار طرح نیمهکاره ورزشی در سطح کشور افزود: تکمیل این طرحها در برنامه چهارساله وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.
هاشمی ادامه داد: در هفته دولت امسال ۲۸۱ طرح ورزشی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد و برای هفته تربیتبدنی نیز سه هزار میلیارد تومان اعتبار به تکمیل ۳۰۰ پروژه اختصاص یافته است.
معاون وزیر ورزش و جوانان با انتقاد از توزیع نامتوازن امکانات و پایین بودن سرانه ورزشی در برخی مناطق تأکید کرد: اصلاح این بیعدالتیها و افزایش دسترسی جوانان به فضاهای ورزشی در اولویت قرار دارد.
بر اساس برنامهریزیها، تا پایان امسال در مجموع ۶۰۰ طرح ورزشی در سراسر کشور تکمیل و افتتاح خواهد شد.