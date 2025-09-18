معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: تا پایان امسال ۳۰۰ طرح ورزشی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مناف هاشمی در حاشیه افتتاح ورزشگاه چندمنظوره دهستان عشرستاق بخش یانسر بهشهر گفت: این پروژه با حمایت بنیاد مستضعفان و اعتباری بیش از ۱۳ میلیارد تومان تکمیل شد؛ در حالی که برآورد فعلی برای اجرای آن ۲۷ میلیارد تومان بود.

وی با اشاره به وجود بیش از ۴ هزار طرح نیمه‌کاره ورزشی در سطح کشور افزود: تکمیل این طرح‌ها در برنامه چهارساله وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.

هاشمی ادامه داد: در هفته دولت امسال ۲۸۱ طرح ورزشی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد و برای هفته تربیت‌بدنی نیز سه هزار میلیارد تومان اعتبار به تکمیل ۳۰۰ پروژه اختصاص یافته است.

معاون وزیر ورزش و جوانان با انتقاد از توزیع نامتوازن امکانات و پایین بودن سرانه ورزشی در برخی مناطق تأکید کرد: اصلاح این بی‌عدالتی‌ها و افزایش دسترسی جوانان به فضاهای ورزشی در اولویت قرار دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان امسال در مجموع ۶۰۰ طرح ورزشی در سراسر کشور تکمیل و افتتاح خواهد شد.