با کمک خیران و مراکز نیکوکاری در شازند و محلات، بسته‌های نوشت‌افزار و کالای ضروری برای نیازمندان تهیه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای فرهنگ عمومی ساوه با بیان اینکه اجرای صحیح و هدفمند برنامه‌های فرهنگی باعث تقویت هویت‌های فرهنگی و اتحاد در بین آحاد جامعه می‌شود، گفت: آموزش و پرورش باید در تربیت نسلی تلاشگر و آینده ساز با بکارگیری نیرو‌ها و مدیرانی دلسوز تلاش مضاعفی داشته باشد.

در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس تفرش مسئولان به تبین دستاورد‌های هفته دفاع مقدس اشاره کرده و افزودند: در جنگ ۱۲ روزه شمن تمام سعی خود را برای ایجاد آشوب و تخریب افکار مردم بکار گرفت، اما با هوشیاری مردم این توطئه‌ها نقش بر آب شد.

مرکز نیکوکاری شهدای گمنام شازند در آستانه سال جدید ۱۱۰ بسته تحصیلی و ۸۰ بسته کالای ضروری برای توزیع در بین دانش آموزان و نیازمندان آماده کرده است.

در جلسه شورای آموزش و پرورش شازند بر مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی و ادارات درخصوص نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و پرورشی تاکید شد.

استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی، سازماندهی فضا‌های آموزشی، چگونگی پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز، بررسی وضعیت ساختمان تعدادی از مدارس از مواردی بود که در این جلسه بررسی شد.

به مناسبت گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی، شاعران و صاحبان قلم ساوه با حضور در مزار شاعر نامدار ساوجی، حاج محمد خراطی با قرائت اشعاری روز شعر و ادب پارسی را گرامی داشتند.

و در اجرای عمل به نیات واقفین ۷۰ بسته کامل لوازم التحریر بیبن دانش اموزان کم برخوردار محلات توزیع شد.