به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت از امروز (۲۷ شهریور) به میزبانی پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز شد.

در روز نخست این رقابت‌ها ورزشکاران شرکت کننده بخش پسران در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در خط استارت قرار گرفتند تا مراحل مقدماتی، یک چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال را پشت سر بگذارند تا در نهایت نفرات برتر این رویداد معرفی شوند.

نفرات برتر به شرح زیر است:

رده سنی بزرگسالان:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: امیر گورکی (بوشهر)

نفر دوم: شروین اولیازاده (البرز)

نفر سوم: کیارش شاه‌محمدی (مرکزی)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: امیر گورکی (تهران)

نفر دوم: محسن کاظمی (تهران)

نفر سوم: محمد صالحی (تهران)

ماده ۱۰۰۰ متر:

نفر اول: محمد صالحی (تهران)

نفر دوم: مهیار فرج زاده (آذربایجان غربی)

نفر سوم: پوریا قاسم پور (اصفهان)

ماده ۵۰۰۰ متر:

نفر اول: امیرعلی حسینیان (تهران)

نفر دوم: آزاد همتی (آذربایجان غربی)

نفر سوم: مهیار فرج‌زاده (آذربایجان غربی)

رده سنی جوانان:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: امیرحسام امیری (مازندران)

نفر دوم: عطا قادری‌بنائم (آذربایجان غربی)

نفر سوم: ایلیا برنده (البرز)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: آرمان کرمی (مرکزی)

نفر دوم: عطا قادری‌بنائم (آذربایجان غربی)

نفر سوم: امیرعلی شیخ علیا لواسانی (تهران)

ماده ۱۰۰۰ متر:

نفر اول: آرمان کرمی (مرکزی)

نفر دوم: رادین وحدت (آذربایجان غربی)

نفر سوم: پارسا یعقوبی (تهران)

ماده ۵۰۰۰ متر:

نفر اول: پارسا یعقوبی (تهران)

نفر دوم: حسین نصیری (تهران)

نفر سوم: مهدی حیدر (تهران)

رده سنی نوجوانان:

ماده ۲۰۰ متر:

نفر اول: آراد سعیدآبادی (البرز)

نفر دوم: آرش ایاز (البرز)

نفر سوم: یاشار احمدی (تهران)

ماده ۵۰۰ متر:

نفر اول: یاشار احمدی (تهران)

نفر دوم: آرش ایاز (البرز)

نفر سوم: آریابدسپاهی بروجنی (چهارمحال وبختیاری)

ماده ۱۰۰۰ متر:

نفر اول: سید رهام علمی (تهران)

نفر دوم: آراد سعیدآبادی (البرز)

نفر سوم: فرهان عباسی (اصفهان)

ماده ۵۰۰۰ متر:

نفر اول: فرهان عباسی (اصفهان)

نفر دوم: سید رهام علمی (تهران)

نفر سوم: محمدامین فرسائی‌فام (فارس)

مسابقات بخش دختران فردا جمعه برگزار می‌شود.