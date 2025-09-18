به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزان شهرستان رودان گفت: این جشنواره تا ۲۸ شهریور از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در بوستان تدبیر رودان برگزار شد.

یعقوب شمس الدینی افزود: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های باغی و اقتصادی منطقه برگزار شد.

وی گفت: در این جشنواره غرفه‌هایی برای معرفی محصولات این شهرستان در نظر گرفته شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان نیز گفت: سطح زیر کشت خرما در هرمزگان ۳۸ هزار هکتار است که سالانه ۱۹۶ هزار تن این محصول برداشت می‌شود.

محمدرضا شیخ زاده افزود: سالانه بیش از ۶۵ هزار تن خرما از هرمزگان صادر می‌شود.

وی گفت: ارقام مجول، پیارم، خاصویی، مرداسنگ، زاهدی و مضافتی مهم‌ترین ارقام صادراتی استان هستند که به کشور‌های آمریکا، استرالیا، اوراسیا، هند و کشور‌های اروپایی صادر می‌شوند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: شهرستان رودان با تولید سالانه ۳۷ هزار تن رتبه سوم تولید خرما در هرمزگان دارد.

شیخ زاده افزود: هرمزگان با تولید سالانه ۲۸۴ هزار تن رتبه دوم محصول لیموترش در کشور را دارد.

وی گفت: شهرستان رودان با برداشت سالانه ۱۹۵ هزار تن لیمو رتبه نخست این محصول در استان را دارد.

بیشتر بخوانید؛ برداشت خرمای مجول در رودان

خرما و لیموترش دو محصول مهم و اساسی هرمزگان است.