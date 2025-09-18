سردار رضا نامی در یادواره ۲۱ شهید گلیج گفت: دشمنان سالها کوشیدند نظام اسلامی را تضعیف کنند اما رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور ملت، نقشههای آنان را خنثی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یازدهمین یادواره ۲۱ شهید گلیج در روستای گرماپشته تنکابن با حضور خانوادههای شهدا، جانبازان، مردم و مسئولان برگزار شد.
در این یادواره، سردار رضا نامی، از جانبازان دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و مقام شهدا گفت: شهدا برترین انسانهایی بودند که به مقام والای شهادت نائل آمدند و طبق وعده قرآن کریم، نزد پروردگار روزی میگیرند.
وی با اشاره به حوادث پس از انقلاب اسلامی، به ویژه جنگ دوازده روزه، تأکید کرد: شهدا در برابر نیروهایی ایستادند که قصد براندازی جمهوری اسلامی را داشتند.
سردار نامی همچنین با اشاره به توطئههای دشمنان منطقهای و فرامنطقهای خاطرنشان کرد: داعش و سایر جریانهای تکفیری با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تخریب هویت اسلام شکل گرفتند اما به برکت ایثار شهیدان و رشادت فرماندهانی چون حاج قاسم سلیمانی این تهدیدات از بین رفت.
وی تصریح کرد: دشمنان سالها کوشیدند با بهانههایی مانند پرونده هستهای نظام اسلامی را تضعیف کنند اما رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور ملت، نقشههای آنان را خنثی کرد.
به گفته سردار نامی، در جنگ دوازده روزه نیز توان موشکی ایران برتری جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد.