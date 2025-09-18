به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، شانزدهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر زیر ۲۱ سال که از ۲۲ شهریور در آکادمی بیلیارد و اسنوکر فدراسیون، واقع در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شده است، با معرفی ۱۶ بازیکن برتر به مرحله حساس خود در روز ششم رسید.

در این رقابت‌ها که با حضور ۱۲۸ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود، پس از برگزاری مراحل مقدماتی و حذفی، ۱۶ بازیکن برتر موفق شدند جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را کسب کنند.

بازی‌های این مرحله:

شاهین سبزی- مهدی علیپور

پرهام کاظمی مقدم-امیر ارسلان حمودی

شهاب علی اسماعیلی-حسین عنایتی گیلارلو

نیما شیرین آبادی- عرشیا جوکار

سپهر مساواتی- عباس جلیل پور

محمدپارسامرتضی زاده-بنیامین حیسن زاده

محمدامین مرادی- آرشان بابایی

رضا شفیع نژاد- مبین نوری

مسئول برگزاری این دوره ابراهیم رجایی است و کادر اجرایی مسابقات را رضا بادبان بر عهده دارد. همچنین سرداوری رقابت‌ها بر عهده حسین بیابانی‌مقدم است و تیم داوری متشکل از: حسن اسماعیل‌زاده، معین نژادی، علی قهرمانی، کیا شهابی، احسان دهقانی، هادی هدایتی، علی سپهر، محسن بنیادی، شبنم شفیعی‌نسب، پریسا حیدری، آیسان آقاساقلو و زهرا نیاسری وظیفه قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.

این مسابقات ۲۸ شهریور با برگزاری دیدار‌های نیمه نهایی به پایان خواهد رسید.