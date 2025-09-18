به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه این تفاهم نامه گامی نوین در توسعه دریا محور است گفت: در این تفاهم نامه با توجه به جایگاه موضوع توسعه دریا محور در قانون برنامه، فرصت بهره‌برداری از ظرفیت‌های سواحل و جزایر برای شهر‌ها و استان‌های مختلف کشور فراهم شده است.

محمد آشوری تازیانی افزود:هدف از این الگوسازی همکاری مشترک میان دو شهر است؛ مدلی که بتواند به سایر شهرستان‌ها و استان‌ها نیز برسد.

وی گفت: اشتراکات فرهنگی و تمدنی این دو شهر می‌تواند پایه‌گذار الگویی موفق برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، مراسم ها، سنت‌ها و تعاملات اجتماعی باشد.

استاندار هرمزگان افزود: با این تفاهم نامه حضور بخش خصوصی لارستان در سواحل و بنادر بندرلنگه از طریق واگذاری زمین توسط سازمان بنادر میسر و همچنین زمینه سرمایه‌گذاری فعالان بندرلنگه در منطقه ویژه لارستان فراهم می‌شود.

آشوری افزود: در این جلسه مقرر شد دبیرخانه‌ای برای پیگیری این تفاهم‌نامه تأسیس و نقشه راهی جامع برای ساماندهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تدوین شود تا این حرکت به نتایج عملی و تحولات ملموس منجر شود.

ابراهیم فرهمندنیا، شهردار بندرلنگه، نیز در این مراسم گفت: با توجه به اشتراکات فراوان میان این دو شهر، امیدواریم بتوانیم در قالب این تفاهم‌نامه، تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به شکلی مؤثر و مشترک توسعه دهیم.

شهردار لار، نیز با اشاره به نقش شهرداری‌ها در استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه خدمات شهری، گفت: موضوع خواهرخواندگی میان شهر‌هایی با اشتراکات تاریخی، فرهنگی و گردشگری، می‌تواند به توسعه شهری کمک کند.

اصغر فرهادی افزود: وجود تجار و بازرگانان فعال در لار و کشور‌های حوزه خلیج فارس، فرودگاه بین‌المللی لار، مراکز درمانی، علمی، فناوری و گردشگری، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به توسعه هر دو شهر کمک کنند.

وی گفت: شهرستان بندرلنگه نیز با ظرفیت‌های دریایی و صنایع مرتبط، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های لار دارد.