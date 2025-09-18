به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا کاظمی با اشاره به درگیری یکی از اهالی روستای اسکولک شهرستان رودبار با قرقبان جنگلبانی رستم آباد شمالی شهرستان رودبار و زخمی کردن وی با سلاح سرد گفت: ضارب پس از اصابت ضربه چاقو به جنگلبان، متواری شد.

وی با اشاره به اینکه ضارب متواری اسکولکی برای فرار از عواقب احتمالی قانونی، به یکی از مخروبه‌های حوالی روستا که پیش از این استخر پرورش ماهی بود متواری شد گفت: در این مخروبه، سیم برق سه فاز، رها شده بود و ضارت به دلیل ترس از دستگیر شدن و تاریکی هوا، متوجه سیم برق نشد و بر اثر برخورد با سیم برق و اتصالی آن به دلیل بارش باران دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار افزود: جنگلبان هم که با اصابت ضربه چاقو مصدوم و برای مداوا به مراکز درمانی اعزام شده بود، پس از معاینات اولیه بستری شد.