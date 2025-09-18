به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام سرهنگ ابراهیم فضیلت که توسط عناصر خبیث گروهک تروریستی جیش الظلم در مسیر زاهدان به خاش به شدت مجروح شده بود و امروز همزمان با تشییع پیکر مطهر همرزمانش به فیض عظمای شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام فردا جمعه ساعت ۹ صبح ازمیدان امام حسین علیه‌السلام به سمت گلزار شهدا زاهدان تشییع خواهند شد.

شهیدان استواریکم یونس صیاد اربابی و ابراهیم پیری امروز بر دستان مردم ولایت مدار شهرستان زابل تشییع شد.