به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آزاد طناب‌کشی کارگری کشورمان در بخش آقایان با حضور ۷ تیم (شرکت تولیدی صنایع غذایی شیوا تهران، لاستیک بارز کرمان، داروسازی دانا تبریز، خوراندپیشرو راز کلیبر، آرین پارس خمین، آلومینیوم اراک و انجمن صنفی کارگران ابهر) به صورت جدول دوره‌ای در قالب یک گروه امروز (۲۷ شهریور) در مجموعه ورزشی کارگران تبریز برگزار شد.

رده‌بندی تیم‌های برتر؛

تیم لاستیک بارز

تیم امور صنفی کارگران ابهر

تیم آلومینیوم اراک

دارو سازی دانا تبریز (تیم اخلاق)

تیم صنایع غذایی شیوا (پدیده مسابقات)