سفر رسمی ترامپ به انگلیس به عنوان رئیس جمهور آمریکا با میزبانی حکومت این کشور در میان خشم و انزجار عمومی از او برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پشت دیوارهای بلند قلعهی سلطنتی وینزور و به دور از انظار عمومی، مراسمی پرزرقو برق و تشریفاتی برای خوشایند دونالد ترامپ برگزار شد، اما او با بی اعتنایی به شاه انگلیس میزبان مراسم و برخلاف ضوابط تشریفات سلطنتی حرکت با فاصله و پیشاپیش شاه نه همدوش او حاشیه ساز و تحقیر شاه انگلیس توصیف شد. این در حالی است که رسانههای انگلیسی میگویند تاکنون سابقه نداشته خاندان سلطنتی از یک رئیسجمهور دو بار دعوت رسمی و میزبانی کند.
بسیاری بر این باورند که این اقدام تلاشی است برای جلب رضایت ترامپ و در امان ماندن از تصمیمهای گزنده و آسیبرسان او، بهویژه در زمینهی اعمال تعرفههای تجاری؛ آن هم در شرایطی که انگلیس یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی و اجتماعی خود را پس از جنگ جهانی دوم تجربه میکند.
یک شهروند انگلیسی معترض به دعوت ترامپ میگوید: آمدهایم تا احساس نارضایتی خودمان را از سفر ترامپ ابراز کنیم، او نقش اساسی در کمک به اسراییل برای نسل کشی مردم غزه دارد.
او میافزاید: ترامپ فردی فاسد و متجاوز جنسی و دوست مجرمان جنسی است و ما با این فرد فاسد و میزبانی از او به شدت مخالفیم.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا، که بر اساس نتایج نظرسنجیها فقط ۱۴ درصد از مردم انگلیس نسبت به او نظر مثبت دارند، برای پرهیز از مواجهه با اعتراضات گستردهی مردمی، در این سفر جرأت نکرده است حتی یک بار در انظار عمومی ظاهر شود. دیدار او با استارمر نخستوزیر انگلیس که هر دو زیر سایهی سنگین پروندهی جنجالی جفری اپستین، سرشبکه جرایم جنسی قرار دارند نیز نه در لندن بلکه در اقامتگاه روستایی «چکرز» انجام شد.
یک شهروند انگلیسی حاضر در تظاهرات ضد ترامپ و میزبانان او میگوید: ترامپ و سیاست هایش از جانب مردم اینجا استقبال نمیشود و بسیاری از سیاستهای دونالد ترامپ با خواسههای مردم بریتانیا تفاوت دارد.
او میافزاید: ترامپ در پی جنگ و خونریزی در جهان است. چون مخاطبان شما در ایران مودبند نمیتوانم بیش از این ادامه دهم، چون باید ناسزا بگویم.
با این حال، امضای قرارداد ۴۲ میلیارد دلاری در حوزهی فناوری و ساخت یک نیروگاه هستهای جدید در انگلیس، همچنین تقویت همکاریهای نظامی و امنیتی میان دو کشور از جمله دستاوردهای این سفراعلام شد.
هدف دومین سفر رسمی ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا به انگلیس، تقویت پیوندها و روابط دوجانبهی لندن و واشنگتن عنوان شد. اما درعمل، بیش ازآن که تصویرگراین هدف باشد، صحنههایی از شکاف عمیق میان رویکرد دولت و خواست ملت را درباره ترامپ در قاب دوربینها نشاند.
دومین سفر رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به انگلیس با میزبانی حکومت این کشور در میان خشم و انزجار عمومی از او برگزار شد. قشرهای مختلف مردم حاضر در تظاهرات ضد ترامپ، میزبانی از او را اقدام نادرست و تقویت کننده روابط مسموم و نژاد پرستانه توصیف کردند.