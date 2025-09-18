قهرمانی شهداب یزد در مسابقات آزاد والیبال ساحلی کارگران ایران
شرکت شهداب یزد در مسابقات آزاد والیبال ساحلی کارگران کشورمان در انزلی به عنوان قهرمانی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای آزاد والیبال ساحلی کارگران کشورمان در بخش مردان با حضور ۱۰ تیم ۲۶ و ۲۷ شهریور به میزبانی هیئت ورزش کارگری استان گیلان در زمین ساحلی منطقه آزاد انزلی برگزار شد و در پایان تیم شرکت شهداب یزد به قهرمانی دست یافت.
گروهبندی ۱۰ تیم حاضر در این رقابتها؛
گروه A؛
التیما گیلان
غرب استیل سمنان
سنایچ ساوه
خدمات بازرگانی عباسی چابهار
شرکت گاز قزوین
گروه B؛
شرکت شهداب یزد
هتل آهوان چابکسر
نفت پایا هرمزگان
کیا بار تهران
سیمان غرب کرمانشاه
فینال؛ شرکت شهداب یزد ۲ _ ۱ هتل آهوان چابکسر
ردهبندی؛ التیما گیلان ۲ _ ۱ غرب استیل سمنان