به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، راضیه پیله وران با اعلام هشدار زرد هواشناسی گفت: به دلیل تغییر در توده هوا از فردا ۲۸ شهریورماه تا یکشنبه هفته آینده، سرعت وزش باد در همه نقاط استان افزایش می‌یابد که به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای خواهد رسید و احتمال سقوط اشیا و آسیب به تأسیسات دور از انتظار نیست.

وی افزود: علاوه بر افزایش سرعت وزش باد در مناطق غربی استان، خیزش گرد و خاک در این مناطق نیز قابل پیش بینی است که احتمال می‌رود برای روز شنبه در برخی از نقاط شاهد پدیده گرد و غبار و کاهش میدان دید افقی باشیم.

پیله وران گفت: از نظر نوسانات دمایی نیز از شنبه تا اواسط هفته کاهش محسوس دما در همه نقاط استان پیش بینی می‌شود.