تمرینات دختر بدمینتون باز ناشنوا در کنار حریفان تدارکاتی برای المپیک
تنها نماینده بدمینتون ناشنوایان ایران در المپیک ۲۰۲۵ ژاپن دور جدید تمریناتش را در کنار حریفان تدارکاتی برگزار می کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ژیلا مبشری که تنها نماینده بدمینتون ناشنوایان ایران در بازیهای المپیک است، امروز (۲۷ شهریور) وارد کمپ تیمهای ملی فدراسیون میشود تا از جمعه دور جدید تمریناتش را برای المپیک آغاز کند.
با نظر معصومه ممتازی سرمربی این ملی پوش ناشنوای المپیکی، صبا سلطانی (استان کرمان) و نگین میرعلی یاری (استان مرکزی) نیز در این اردو حضور دارند تا به عنوان حریف تدارکاتی در کنار مبشری باشند.
این مرحله از تمرینات دختر بدمینتون باز المپیکی ایران و هم تیمی هایش تا اول مهر ادامه خواهد داشت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.