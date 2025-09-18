هشتاد و پنج پایگاه اورژانس در استان مرکزی، روزانه به ۱۲۰۰ تماس اضطراری خدمات ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون فنی اورژانس استان مرکزی با بیان اینکه اورژانس همواره آماده خدمت به مردم در بروز حوادث احتمالی است، گفت: اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با بیش از ۸۵ پایگاه اورژانس شهری، جاده‌ای و اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی، ۸۰۰ نیروی عملیاتی و ستادی خود در بزنگاه‌های حوادث در حال خدمت بی منت است.

نظری با بیان اینکه روزانه ۱۲۰۰ تماس با اورژانس استان برقرار می‌شود، گفت: فعالیت اورژانس پایگاه هوایی سبب سرعت یافتن خدمات‌دهی شده است.