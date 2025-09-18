اسلام‌آباد و ریاض با امضای یک پیمان دفاعی استراتژیک، گامی موثر در مسیر همکاری‌های امنیتی و نظامی برداشتند، تقاضایی که پیشتر توسط مقامات پاکستانی در اجلاس سران عربی – اسلامی در دوحه مطرح شده بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که بی ثباتی در تحولات منطقه‌ای به‌ویژه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشور‌های اسلامی، ضرورت همکاری مشترک میان دولت‌های مسلمان را دوچندان کرده است.

کارشناسان معتقدند این پیمان می‌تواند الگویی برای همکاری‌های گسترده‌تر باشد و حتی ایران نیز می‌تواند با پاکستان چنین چارچوبی را دنبال کند؛ سیاستی که به گفته ناظران، ضامن ثبات و امنیت منطقه‌ای خواهد بود.

در همین ارتباط، وزیر دفاع پاکستان، خواجه آصف، پس از نشست اضطراری عربی–اسلامی در دوحه، در گفت‌وگویی با یکی از شبکه‌های خبری، بر ضرورت ایجاد یک ائتلاف نظامی اسلامی مشابه پیمان ناتو تأکید کرد.

مقامات پاکستانی نیز در این نشست با اشاره به ایدۀ «ناتوی اسلامی»، بار دیگر تأکید کردند که وحدت و همکاری میان ملت‌های مسلمان می‌تواند سد محکمی در برابر تجاوزگری‌ها و چالش‌های پیش رو باشد.

به نظر می‌رسد این پیمان دفاعی در شرایط کنونی برای همگرایی جهان اسلام و حرکت به سوی ایجاد یک جبهۀ واحد برای مقابله با تهدید‌های مشترک و تجاوزات خارجی ضروری باشد.