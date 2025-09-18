به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،معاون مدیر روابط عمومی شرکت سیمان لار سبزوار گفت: ساختمان مورد حادثه شامل ۸ طبقه است که فقط ۳ طبقه آن شامل طبقات هفت و هشت و طبقه اول در اختیار شرکت سیمان است و شرکت‌ها و واحد‌های تجاری دیگری نیز در این ساختمان حضور دارند.

کامران علوی افزود: بر اساس اطلاعات اولیه که تا این لحظه داریم آتش سوزی از یک جوشکاری غیراستاندارد در یکی از طبقات پایین‌تر آغاز شده است و به دلیل حرکت شعله و دود به سمت بالا ساختمان‌های متعلق به سیمان نیز درگیر حریق شدند، اما به تأسیسات و کارکنان سیمان آسیب جدی وارد نشده است و خصوصا بخش فناوری اطلاعات و پایگاه‌های داده شرکت که در طبقه اول قرار داشته، کاملا سالم است.

علوی افزود: بر اساس اطلاعاتی که تا به این لحظه داریم، تعدادی از همکاران آسیب دیده ما پس از دریافت رسیدگی‌های مورد نیاز در بیمارستان هم اکنون در حال مرخص شدن هستند، اما از بعضی واحد‌های طبقات پایین که شروع آتش سوزی از آنجا بوده، گزارش جراحت‌های شدید داریم که امیدواریم به بهبودی کامل دست یابند.

او ضمن تشکر از همه کسانی که در مهار این حادثه کمک کردند گفت: از آنجایی که تجهیزات سازمان آتشنشانی شهرداری سبزوار برای اطفا حریق کافی نبود از فرودگاه سبزوار و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه سبزوار کمک هاو تجهیزات خوبی برای این حادثه ارسال شد و خودرو‌های آتشنشانی فرودگاه توان پمپاژ آب تا بالاترین طبقه ساختمان را داشتند.