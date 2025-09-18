تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال کشورمان فردا در آغاز دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا با کویت، رو‌به‌رو می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال ایران که با کسب ۳ پیروزی پیاپی و ۶ امتیاز مرحله مقدماتی به عنوان صدرنشین به دور نهایی نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرده، در گروه B این مرحله باید با کویت، قطر و اردن دیدار کند.

بر این اساس ملی‌پوشان کشورمان در چهارمین دیدار خود در این رقابت‌ها فردا باید با کویت مصاف کنند.

کویت در دور مقدماتی این مسابقات برابر هنگ‌کنگ به پیروزی رسید، اما مقابل بحرین شکست خورد.

دیدار دو تیم هندبال ایران و کویت در چارچوب دور دوم مسابقات زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا فردا، جمعه، ۲۸ شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی آسیا - اردن، سوم مهر به کار خود پایان می‌دهد.