به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مجتبی جلالی پور گفت: به منظور تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان از قبیل کیف، کفش، پوشاک و لوازم التحریر فردا جشن عاطفه‌ها در مصلا‌های استان برای سال تحصیلی جدید دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد گیلان برگزار می‌شود.

وی همچنین افزود: هفتم مهر ماه هم زنگ عاطفه‌ها در استان به صدا در می‌آید.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه گیلان گفت: مردم نیکوکار و خیّران می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد #۰۱۳*۸۸۷۷*، ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ یا واریز کمک‌های نقدی خود به شماره کارت ۷۶۷۸-۹۹۹۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷ و یا شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ نزد بانک ملّی در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.