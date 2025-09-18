همایش ملی «پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت الله محمد یزدی (ره)» با هدف تبیین نقش علمی، انقلابی و مدیریتی وی، ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،همایش پیشتازان نهضت اسلامی آیت الله محمد یزدی (ره)»با هدف تبیین نقش علمی، انقلابی و مدیریتی آیت‌الله یزدی و الگوسازی از اندیشه‌های وی برای نسل نخبگان برگزار خواهد شد.

برخی محور‌های اصلی همایش شامل ابتکارات علمی و عملی و تألیفات آیت الله یزدی ،تاثیر ایشان در تحکیم نظام قضایی و گفتمان ولایت فقیه،ابعاد علمی، فقهی، انقلابی و مدیریتی شخصیت آیت الله یزدی ،جایگاه و نقش ایشان در ساختار‌های انقلابی پس از انقلاب اسلامی ،نقش آیت الله محمد یزدی در نهضت اسلامی و مبارزه با رژیم پهلوی است.

مهلت ارسال مقالات به همایش«پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت الله محمد یزدی (ره)» ۱ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تلگرام: @enqyazdi_admin ،ایتا: @enqyazdi_admin و یا ۰۲۵۳۲۹۱۹۱۲۸ (داخلی ۱۱۱) مراجعه کنند.

