همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت الله محمد یزدی (ره) در قم برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،همایش پیشتازان نهضت اسلامی آیت الله محمد یزدی (ره)»با هدف تبیین نقش علمی، انقلابی و مدیریتی آیتالله یزدی و الگوسازی از اندیشههای وی برای نسل نخبگان برگزار خواهد شد.
برخی محورهای اصلی همایش شامل ابتکارات علمی و عملی و تألیفات آیت الله یزدی ،تاثیر ایشان در تحکیم نظام قضایی و گفتمان ولایت فقیه،ابعاد علمی، فقهی، انقلابی و مدیریتی شخصیت آیت الله یزدی ،جایگاه و نقش ایشان در ساختارهای انقلابی پس از انقلاب اسلامی ،نقش آیت الله محمد یزدی در نهضت اسلامی و مبارزه با رژیم پهلوی است.
مهلت ارسال مقالات به همایش«پیشتازان نهضت اسلامی؛ آیت الله محمد یزدی (ره)» ۱ آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تلگرام: @enqyazdi_admin ،ایتا: @enqyazdi_admin و یا ۰۲۵۳۲۹۱۹۱۲۸ (داخلی ۱۱۱) مراجعه کنند.
