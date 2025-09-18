رئیس فدراسیون جهانی والیبال در ارزیابی مسابقه دو تیم ایران و فیلیپین، گفت: این جدال بی نظیر بود.

واکنش رئیس فدراسیون جهانی والیبال به دیدار ایران و فیلیپین

واکنش رئیس فدراسیون جهانی والیبال به دیدار ایران و فیلیپین

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال ایران امروز (۲۷ شهریور) در آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی جهان موفق به شکست سه بر دو فیلیپین، میزبان این رقابت‌ها شد.

مردان والیبال ایران با کسب این پیروزی به عنوان تیم دوم گروه نخست رقابت‌ها راهی مرحله حذفی شدند.

رئیس فدراسیون جهانی والیبال یکی از تماشاگران ویژه این دیدار بود که در ارزیابی جدال دو تیم، اظهار داشت: این مسابقه بی نظیر بود، عجب جنگی بین دو تیم در جریان مسابقه وجود داشت.

وی افزود: به نظرم این مسابقه در دنیای والیبال مثال زدنی است.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه سه‎ شنبه یکم مهر در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تیم اول جدول گروه H می‌رود که یکی از تیم‌های صربستان، برزیل یا جمهوری چک خواهد بود.