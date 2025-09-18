پخش زنده
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد کشور گفت: مهر امسال ۸۵۰ هزار دانش آموز در سراسر کشور بستههای تحصیلی دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، حبیب الله آسوده معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد در این مراسم بابیان اینکه همهی مردم ایران دغدغه کمک به نیازمندان را دارند و داشتن چنین مردم فرزانه و خردمندی مایهی افتخار است گفت: مهر امسال ۸۵۰ هزار دانش آموز در سراسر کشور بسته تحصیلی دریافت خواهند کرد.
مجتبی جلالی پور، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی گیلان هم با اشاره به اینکه این اداره کل ۱۲۲ هزار خانوار معادل ۲۰۲ هزار نفر را تحت پوشش دارد گفت: سال تحصیلی جدید بین ۲۰ هزار دانش آموز و دانشجو تحت پوشش، بستههای تحصیلی توزیع شده است.