در نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس اعلام شد این قرارداد ۲۵۰ میلیارد پوندی، در تاریخ انگلیس بی سابقه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ شبکه تلویزیونی اسکای نیوز بخشهایی از سخنان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس را منتشر کرد که ترامپ و استارمر، از روابط نزدیک دو کشور سخن گفتند.
براساس اطلاعیه وزارت مشاغل و بازرگانی دولت انگلیس، براساس این قرارداد، شرکتهای آمریکایی ۱۵۰ میلیارد پوند در پنج تا ده سال آینده، در انگلیس سرمایه گذاری خواهند کرد.
در این اطلاعیه آمده است این سرمایه گذاریها بیش از هفت هزار و ششصد شغل در بخشهای انرژی پاک، علوم زیستی و فناوریهای صنعتی پیشرفته ایجاد خواهد کرد که محور "راهبرد صنعتی نوین" انگلیس به شمار میروند.
در اطلاعیه وزارت مشاغل و بازرگانی انگللیس آمده است در این سرمایه گذاری ها، صنایع دفاعی، راه و ترابری، هواپیماسازی، بنادر، شرکتهای دانش بنیان، فناوری هوش مصنوعی، داروسازی و صنایع پیشرفته انگلیس، از سرمایه گذاریها بهره خواهند برد.
براساس این اطلاعیه، پیش از این، بیشترین سرمایه گذاری در انگلیس در زمان سفر یک رهبر خارجی، به دولت چین در سال ۲۰۱۵ و سپس دولت کره جنوبی در سال ۲۰۲۳ تعلق داشت. همچنین شرکت نفت انگلیس، بی پی، در مدت ۵ سال، ۳.۶ میلیارد پوند در صنعت نفت آمریکا سرمایه گذاری خواهد کرد که ۳۰ هزار شغل در آن کشور ایجاد میکند.
در این اطلاعیه همچنین از ساخت ۱۲ راکتور پیشرفته تولید برق هستهای به منظور تامین برق ۱.۵ میلیون خانه در انگلیس با دو هزار و ۵۰۰ شغل جدید، ساخت یکی از کوچکترین ریز راکتورهای تولید برق از انرژی هستهای، افزایش تولید پالایشگاههای نفت، برپایی مرکز گوگل در هرتفوردشایر، مراکز ضبط اطلاعاتی که هوش مصنوعی تولید میکند، سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد پوندی شرکت مایکروسافت در انگلیس به منظور استفاده از هوش مصنوعی، سرمایه گذاری در نواوریهای نظامی، گسترش مراکز گرداوری و پردازش داده ها، خبر داده شده است.