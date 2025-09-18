پخش زنده
مراسم نخستین سالگرد ارتحال آیتالله حاج شیخ عباس محفوظی، از مراجع تقلید شیعه، در مسجد اعظم قم با حضور مراجع عظام، علما، طلاب، فضلا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به جایگاه علمی این مرجع فقید گفت: آیتالله محفوظی از استوانههای علمی حوزه علمیه قم بودند که با تدریس عالمانه، تربیت شاگردان برجسته و نگارش آثار ارزشمند در حوزه فقه و اصول، خدمات ماندگاری را به جهان تشیع ارائه کردند.
آیتالله رضا رمضانی افزود: آنچه شخصیت ایشان را ممتاز میکرد، تنها علم نبود، بلکه تواضع، تقوا، مردمداری و زهد مثالزدنی ایشان بود؛ ویژگیهایی که موجب میشد طلاب جوان، ایشان را نه فقط بهعنوان استاد، که بهعنوان پدری مهربان و مربی اخلاق بنگرند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) همچنین خاطرنشان کرد: آیتالله محفوظی همواره در کنار مردم بودند و در سختترین شرایط، رسیدگی به امور محرومان را وظیفه شرعی و انسانی خود میدانستند. همین پیوند عمیق با مردم، سرمایه معنوی بزرگی برای حوزه و روحانیت بهجا گذاشت.