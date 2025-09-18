در مراسمی با حضور نوعروسان در سالن همایش نور بیجار، سیزدهمین رزمایش اهدای کمک جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در اقدامی خیرخواهانه، مراسم اهدای کمک‌جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی شهرستان بیجار برگزار شد.

مدیر خیریه بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها در این مراسم گفت: در این رزمایش با کمک خیرین استان، ۵۰ سری کمک جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این خیریه اهدا می‌شود.

زهرا شهنواز گفت: این کمک جهیزیه‌ها شامل ۶ قلم است که ارزش هر کمک جهیزیه ۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

وی افزود: این مراسم در شهر‌های سنندج، مریوان، سقز، بانه، دیواندره و صاحب نیز برگزار خواهد شد.

مدیر خیریه بین‌المللی آبشار عاطفه‌ها ادامه داد: در این مراسم ۱۵۰ بسته کمک غذایی به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال و ۱۵۰ کیف و لوازم التحریر به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال نیز به خانوار‌های نیازمند تقدیم می‌شود.

در پایان این مراسم از جمعی از خیرین تقدیر شد.