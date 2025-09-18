بهنژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی والیبال قهرمانی جهان
عرشیا بهنژاد در رتبه دوم بهترین پاسور مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان قرار گرفت.
در پایان این مرحله تیمهای تونس و ایران از گروه اول، لهستان و هلند از گروه دوم، آرژانتین و فنلاند از گروه سوم، آمریکا و پرتغال از گروه چهارم، بلغارستان و اسلوونی از گروه پنجم، بلژیک و ایتالیا از گروه ششم، ترکیه و کانادا از گروه هفتم و صربستان و جمهوری چک از گروه هشتم به عنوان تیمهای اول و دوم به مرحله حذفی صعود کردند.
بر اساس آمار و اطلاعات، در پایان مرحله مقدماتی این رقابتها رگرز از بلژیک با کسب ۷۳ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن را به دست آورد. پوریا حسین خانزاده در این داده آماری با کسب ۵۵ امتیاز در جایگاه هفتم و علی حاجیپور با ۵۳ امتیاز در رتبه هشتم قرار گرفت.
عنوان بهترین مهاجم برای الکساندر نیکولوف از بلغارستان است که با میانگین ۲۱ امتیاز در هر بازی رتبه اول را دارد و بهترین بازیکن ایرانی در این فهرست نیز پوریا حسین خانزاده با ۱۴.۶۷ امتیاز در هر بازی و علی حاجی پور با ۱۴.۳۳ امتیاز در هر مسابقه در رتبههای هفتم و هشتم قرار گرفتهاند.
در گروه بهترین مدافعان این رقابتها تینیس ما از فنلاند با میانگین چهار دفاع در هر بازی در صدر جدول قرار دارد و علی حاجی پور از ایران با میانگین سه دفاع در هر بازی در جایگاه چهارم مشترک قرار دارد.
میشل آهی از هلند با کسب میانگین چهار امتیاز سرویس در هر بازی در رتبه نخست بهترین سرویس زنندهها قرار دارد و پوریا حسین خانزاده از ایران با کسب میانگین سه امتیاز در هر بازی با مک کارتی از کانادا مشترکا در جایگاه سوم است.
دچکو افسانهای از آرژانتین که سابقه پنج دوره حضور در قهرمانی جهان را دارد، در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان با ثبت میانگین ۴۵.۶۷ پاس موفق در هر بازی در صدر قرار دارد. عرشیا بهنژاد پاسور تیم ملی والیبال ایران نیز با ثبت میانگین ۴۲ پاس موفق در هر مسابقه در رتبه دوم قرار دارد.
لانتسوخت از بلژیک با میانگین ۱۱ توپگیری در هر مسابقه در صدر بهترین توپگیرهای مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان است. علی حاجیپور و آرمان صالحی از تیم ملی ایران نیز با میانگین ۳.۶۷ توپگیری در هر بازی مشترکا جایگاه هفدهم این داده آماری را دارند.
عنوان بهترین دریافت کننده مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ نیز به مارتیلا از فنلاند با میانگین ۹ دریافت در هر بازی میرسد و نزدیکترین بازیکن ایران در این داده مرتضی شریفی با ۷.۶۷ دریافت موفق در هر بازی مشترکا با بازیکنی از فیلیپین در رتبه پنجم قرار دارد.
دیدارهای مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان با هشت دیدار ۲۹ شهریور تا یکم مهر پیگیری میشود.